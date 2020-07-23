Пес устроил забавные развлечения в луже – и это сделало его звездой

Забавный пес оказался любителем луж – как только он их видит, сразу же бросается купаться.

Об этом сообщает Dodo.

Судя по всему, такие игры по душе не только псу, но и его хозяевам, ведь они снимают их на видео и выкладывают в интернет.

Ранее мы рассказывали о псе Мокко, который вырос в приюте с кошками, – теперь он считает, что он тоже кот. Любые занятия для него – это классические кошачьи занятия. Он не лает, любит лакомства для кошек и обожает сидеть на шкафах.

Также в сети показали невероятного пса-серфингиста, который овладел настоящим искусством катания на доске бурными морскими волнами. И, похоже, что это приносит ему невероятное удовольствие.