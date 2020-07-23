В Мариинский парк в Киеве вернули старый фонарь после реставрации

В Мариинский парк в Киеве вернули послевоенный фонарь с национальным орнаментом, который ранее забирали на реставрацию.

Корреспондент “источника” сделал фото установления обновленного фонаря.

источник / Дмитрий Олейник 1 / 1 Фото: источник / Дмитрий Олейник 1 / 1 источник / Дмитрий Олейник 1 / 1

Отметим, фонари забрали на реконструкцию в начале года. Тогда их заменили на современные, что вызвало недовольство киевлян.

Как видно на кадрах, рабочие монтируют новый фонарь.

Напомним, ранее фотокорреспондент “источника” Александр Гончаров повторил снимки Киева конца XIX-начала XX столетия, чтобы подчеркнуть неизменную красоту аутентичного Киева и обратить внимание на важность сохранения исторического облика города. На фотографиях мы можем увидеть знаменитые площади, улицы и здания столицы и то, как повлияло на них время.