В Украине от коронавируса за сутки умерли 17 человек

За минувшие сутки в Украине было подтверждено 856 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по состоянию на утро четверга, 23 июля, в стране было зафиксировано 61 851 больных COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

С начала пандемии коронавирусная инфекция забрала жизни 1551 украинцев, за минувшие сутки умерло 17 человек.

В то же время коронавирус победили 34 000 украинцев.

Как сообщал “источник”, в Украине до 31 августа продлят карантин, введенный в стране из-за эпидемии коронавируса.

Также сообщалось, что группа ученых под руководством доцента американского Университета Небраски Джошуа Сантарпии провела практические эксперименты, исследуя возможности распространения коронавируса с помощью мельчайших аэрозольных частиц, выделяемых инфицированным человеком при кашле, разговоре и даже при дыхании.