Боевики мощно атаковали ВСУ на Донбассе, есть раненые

На протяжении суток 22 июля, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, БПЛА и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-служба Штаба ООС.

В частности боевики обстреляли защитников Майорска, где они выпустили в сторону позиций ВСУ 25 мин. Около Хутора Вольный они применили гранатометы различных систем, а у Крымского – вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы.

Также оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в пригороде Марьинки. Из этого же вооружения враг обстреливал и украинских защитников неподалеку населенных пунктов Лебединский, Водяное, Пищевик, Старогнатовка и Талаковка. Против защитников Богдановки российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25. К вечеру, на этом участке фронта, противник также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, четверо украинских военнослужащих получили ранения. Их эвакуировали в больницу и оказана необходимая помощь врачей.

Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение. Ответ был адекватным – после чего враг прекратил свою активность.

По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили троих захватчиков. И по уточненным данным 21 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших.

“С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой“, – сказано в утренней сводке ООС.

Как сообщал “источник”, тело военного, которое российские боевики передали украинским бойцам во вторник, 21 июля, опознано, это – сержант ВСУ Ярослав Журавель. Боевики несколько дней не давали эвакуировать его с поля боя.