Боевики мощно атаковали ВСУ на Донбассе, есть раненые

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На протяжении суток 22 июля, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, БПЛА и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-служба Штаба ООС.

В частности боевики обстреляли защитников Майорска, где они выпустили в сторону позиций ВСУ 25 мин. Около Хутора Вольный они применили гранатометы различных систем, а у Крымского – вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы.

Также оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в пригороде Марьинки. Из этого же вооружения враг обстреливал и украинских защитников неподалеку населенных пунктов Лебединский, Водяное, Пищевик, Старогнатовка и Талаковка. Против защитников Богдановки российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25. К вечеру, на этом участке фронта, противник также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, четверо украинских военнослужащих получили ранения. Их эвакуировали в больницу и оказана необходимая помощь врачей.

Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение. Ответ был адекватным – после чего враг прекратил свою активность.

По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили троих захватчиков. И по уточненным данным 21 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой“, – сказано в утренней сводке ООС.

Как сообщал “источник”, тело военного, которое российские боевики передали украинским бойцам во вторник, 21 июля, опознано, это – сержант ВСУ Ярослав Журавель. Боевики несколько дней не давали эвакуировать его с поля боя.