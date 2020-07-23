На берег выбросило множество медуз: украинец рассказал о “прелестях” отдыха в Кирилловке

Отдых курортникам на пляжах поселка Кирилловка, популярного украинского курорта на Азовском море в Запорожской области, продолжают портить медузы.

Свежее видео из Кирилловки опубликовал в YouTube один из отдыхающих.

Как видно на кадрах, людей на пляже очень много, присутствуют все традиционные морские развлечения – катание на банане, плетение косичек. Порядок на побережье охраняет полиция.

Когда утром автор видео пришел снимать рассвет, оказалось, что весь пляж усеян медузами. Они лежат на берегу большими кучами, умирая на солнце. Люди бросают на эти кучи новых медуз, вылавливая их из моря руками.

Также трупами медуз усеяна и коса Пересыпь, кроме того много их и в воде. При этом автор видео констатирует, что море на Пересыпи чище, чем в центре Кирилловки.

Как сообщал “источник”, ранее отдыхающие рассказали о своем отдыхе в поселке Кирилловка. Они сняли домик на шесть человек по цене 2500 гривен в сутки. В домике три комнаты, в них по два спальных места. Есть кухня, санузел, кондиционеры.