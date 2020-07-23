Пес вырос в компании котов и считает, что он один из них – эти фото развеселят любого

Пес Мако вырос в приюте в компании брошенных кошек, и после того, как его забрала семья, он продолжает удивлять всех своими поступками.

Об этом пишет Dodo.

“Когда мы пошли в приют, он прислонился спиной к клетке, поэтому мы начали гладить его, он оглянулся через плечо и посмотрел прямо в глаза, и мы просто влюбились в маленького парня”, – рассказала его новая хозяйка Бетани Кастиллер.

По ее словам, они надеялись взять собаку, которая будет ладить с кошками дома, и в приюте их заверили, что Мако подойдет – пес думает, что он кот.

Все его любимые занятия – это классические кошачьи занятия. Он не лает, любит лакомства для кошек и обожает сидеть на шкафах.

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