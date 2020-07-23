Ученые показали невероятное видео с Марса – и эти кадры вызвали восторг у миллионов

Снимки Марса, снятые различными марсоходами NASA, когда они двигались по поверхности Красной планеты, объединили в видео – и эти кадры вызвали восторг у миллионов зрителей.

Об этом пишет Daily Mail.

Авторы видео описывают свой документальный фильм как “самый реалистичный опыт пребывания на Марсе”, и с момента загрузки ролика 17 июля его просмотрели более 2,6 млн человек.

Видео начинается рассказом, что все изображения настоящие, а зрителям надо расслабиться и наслаждаться этим путешествием в другой мир. Изображения, использованные в фильме, являются общедоступными и были опубликованы NASA на своем веб-сайте.

Как сообщал “источник”, ранее астрономы из Льежского университета (Бельгия) с помощью аппарата TGO, запущенного в рамках российско-европейской миссии ExoMars, зафиксировали в атмосфере Марса зеленое свечение.