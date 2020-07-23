Гороскоп на 23 июля для всех знаков Зодиака: ждет непростой выбор

Астрологи считают, что четверг, 23 июля, может стать днем, когда каждому из нас придется сделать выбор между добром и злом. Зло может довольно активно навязывать себя, делая весьма заманчивые предложения, добро же по традиции решит, что не нуждается в рекламе и подкупе, и будет скромно “стоять” в сторонке. Что в результате выбрать – решать только вам.

Об этом пишет ТСН.

Овен (21.03 – 20.04)

День благоприятен для любых активных действий – можно переходить на новое место работы, приступать к реализации нового проекта и затевать генеральную уборку в доме.

Телец (21.04 – 21.05)

Плохое настроение, которое может с головой накрыть вас в этот день, не должно отражаться на окружающих людях – особенно это касается родных и близких.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Негативные эмоции будут сменяться позитивными, и это может стать причиной нервного срыва. Чтобы подобного не произошло, необходимо сдерживать свои чувства, выравнивая их фон.

Рак (22.06 – 22.07)

Не стоит отвечать злом на зло, а резкостью на резкость, до добра это не доведет: попробуйте улыбнуться в ответ на выпад недоброжелателя, и вы увидите, как искренне он изумится.

Лев (23.07 – 21.08)

Не спешите вкладывать деньгти в проект, участие в котором предложат вам достойные доверия люди: на поверку выгода от него может оказаться не такой уж безусловной, как кажется на первый взгляд.

Дева (24.08 – 23.09)

Нежелательно бросать начатое дело на полпути – если сил для работы совсем не останется, имеет смысл взять небольшой тайм-аут, передохнуть, а потом снова взяться за выполнение задания.

Весы (24.09 – 23.10)

В конфликте между близкими людьми желательно соблюдать нейтралитет – приняв сторону кого-то одного, вы, скорее всего, обозлите второго – снова наладить с ним отношения будет непросто.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Не стоит отметать критику, которую вы можете услышать в свой адрес: важно не только прислушаться к ней, но и сделать из нее правильные – конструктивные – выводы.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Свойственный вам перфекционизм может помешать закончить начатый проект: действуя в соответствии с принципом “лучшее – враг хорошего”, можно переделывать его до бесконечности.

Козерог (22.12 – 20.01)

Необдуманные слова близкого человека могут стать откровением: вы неожиданно для себя поймете, как он на самом деле к вам относится, – скорее всего, открытие будет приятным.

Водолей (21.01 – 18.02)

Кипучую энергию этого дня необходимо волевым усилием направить на решение конкретных задач, в противном случае можно разрушить все вокруг, включая отношения с дорогими вам людьми.

Рыбы (19.02 – 20.03)

С начальством сегодня лучше не пререкаться: будучи в плохом настроении, оно может придираться к любым мелочам, а вы, скорее всего, за словом в карман не полезете – отношения будут серьезно испорчены.

Как сообщал “источник”, ранее астрологи назвали четыре знака Зодиака, которых ждет невероятный успех в августе.