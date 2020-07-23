В Минобразования рассказали, в каких областях дети пойдут в школы с 1 сентября

Обучение в украинских школах с 1 сентября начнется в тех областях, в которых ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет отвечать критериям Минздрава. В “красной” зоне учебные заведения не откроют.

Об этом сообщила замминистра образования и науки Любомира Мандзий в эфире телеканала “Украина 24”.

Вместе с тем, в регионах “зеленой”, “желтой” и “оранжевой” зоны дети смогут пойти в школу уже с 1 сентября.

“В случае, если ваша территория попадет в зеленый, желтый или оранжевый уровень – вы можете быть уверены, что дети 1 сентября сядут за школьные парты. Только в красном уровне есть запрет посещения учреждений образования“, – уточнила она.

В свою очередь главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью “Украинскому радио” пояснил, что с 1 августа усиливать карантин в Украине будут, если показатель заболеваемости будет ухудшаться пять дней подряд.

Он напомнил, что в Украине будет выделено четыре “цветные” зоны, в зависимости от темпов распространения коронавируса.

“Если область в течение 5 дней будет превышать общенациональные индикаторы, которые были до этого, мы эту область разложим на районы и города областного значения, и каждый район покажет свой вклад в состояние заболеваемости коронавирусной болезни. И в зависимости, какой процент дает район или город областного значения, он будет выделен или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная – это самая критическая“, – отметил Ляшко.

По его словам, ослабление карантина будет происходить, если заболеваемость будет снижаться три дня подряд.

“И если есть красная зона, то она длится до того времени, пока вклад в общую заболеваемость в области этот регион не уменьшит и не перейдет или в оранжевую, или в желтую, или в зеленую. И тогда, как три дня мы видим, что уже показатель лучше, мы тогда переводим этот район в другую зону“, – сказал Ляшко.

Как сообщал “источник”, ранее член парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук сообщил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса в украинских школах с 1 сентября может сохраниться дистанционное обучение для старшекласников.