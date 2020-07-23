Экс-глава “Укравтодора” Славомир Новак арестован

В Варшаве суд взял под стражу на три месяца бывшего главу Укравтодора Славомира Новака и двух граждан Польши – его сообщников.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ.

“Дело Укравтодора: 22.07.2020 Суд Варшавы взял под стражу на 3 месяца ексголову Укравтодора и двух его сообщников – граждан Польши, подозреваемых в получении неправомерной выгоды и легализации”, – говорится в сообщении.

Напомним, что Центральное антикоррупционное бюро Польше 20 июля задержали бывшего министра транспорта Польши, который также возглавлял Государственную службу автомобильных дорог Украины (Укравтодор), Славомира Новака по обвинению в коррупции и деятельности в преступной организации.

Как сообщал “источник”, по делу Славомира Новака в рамках расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства проходят обыски в Киеве, Львове и на территории Польши.