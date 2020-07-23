В Украине немного похолодает: прогноз погоды на 23 июля

В Украине в четверг, 23 июля, ожидается незначительное похолодание.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Так, по всей территории страны ожидается солнечная погода, но в температура по сравнению с прошлыми днями немного упадет.

Днем в среднем по всей стране ожидается от 21 до 28 градусов тепла, а ночью от 9 до 19 градусов тепла.

В Киеве в четверг ожидается от 22 до 24 градусов днем и от 12 до 14 градусов тепла ночью.

Самое интересное, что завтра осадков не ожидается по всей территории Украины.

Напомним, что на этой неделе в Украине станет немного прохладнее, местами даже пройдут дожди.

Как писал “источник”, в Украине летом 2020 будут продолжаться перепады температуры воздуха на 10-11 градусов в пределах одного-двух дней.