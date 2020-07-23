День Антония Громоносца: что нельзя делать в праздник 23 июля

23 июля по церковному календарю день преподобного Антония Печерского. Читай, чтобы узнать, что нельзя делать в этот праздник.

О том, что нельзя делать 23 июля, пишет Сlutch.

23 июля православные христиане почитают память преподобного Антония Печерского, который был основателем Киево-Печерской Лавры. Антоний родился в конце 10 века недалеко от Чернигова. Горя желанием увидеть своими глазами места, где родился и жил Иисус Христос, он посетил Палестину, а на обратном пути задержался в Афоне, где принял постриг и прожил несколько лет. По преданию, игумен Афонского монастыря получил знак отпустить Антония домой, чтобы он распространял христианскую веру на родной земле.

Житие Антония повествует, что святитель обладал даром чудотворения — исцелял больных, предсказывал события. А в народе его прозвали Громоносцем, потому что 23 июля обычно была летняя гроза, по которой предсказывали урожай.

Что нельзя делать 23 июля, в праздник Антония Громоносца:

Кричать. Ругаться, ссориться и просто громко разговаривать в этот день недопустимо. Если не хочешь навлечь на себя и своих близких беду (пострашнее твоих разборок), то постарайся быть мирной и решать все проблемы исключительно путем спокойных переговоров. А лучше так делать всегда — потраченные нервы-то не вернутся.

Стричь волосы. В народе считается, что если постричь в этот день волосы, то укоротишь свою судьбу. Поэтому если ты человек суеверный, лучше отложи поход к парикмахеру, чтобы тебе было спокойнее.

Нельзя оставаться грязной и носить грязную одежду. Обязательно сходи в душ или баню, потому что считается, что в этот день может прийти лихорадка-трясовница и принести длительную болезнь. Чтобы она обошла тебя стороной, нужно помыться, а лучше попариться в бане и “испугать” ее сильным запахом.

Как писал “источник”, 17 июля отмечали день святого Андрея Боголюбского – великого князя, который при жизни способствовал распространению христианской веры, создал более 30 храмов и установил праздник Покрова Богородицы в православной церкви. Также 17 июля в народе известное как Наливы, поскольку к этому времени на полях вырастали озимые культуры. И этот день почитали овес, а за погодой судили о будущем урожае.