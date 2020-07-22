Под Хмельницким простились с погибшим на Донбассе бойцом – ему было всего 26 лет

22 июля в городе Изяслав Хмельницкой области провели в последний путь погибшего на Донбассе 26-летнего воина Василия Кравченко.

Об этом сообщают на Facebook-странице Изяславской Районной Государственной Администрации.

Он был убит боевиками в зоне проведения операции Объединенных сил 20 июля. Василий был старшим стрелком десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты воинской части Вооруженных Сил Украины.

Отмечают, что Кравченко недавно отпраздновал свадьбу.

Прощание с воином Украины состоялось в Свято-Николаевском храме. Поддержать семью и провести Героя в последний путь пришли жители города, родные, близкие, друзья, сослуживцы, общественные активисты и руководство города и района. Его память почтили сотни людей, которые даже лично не знали Василия, но сочли своим долгом отдать честь защитнику страны.

Похоронили бойца ВСУ с воинскими почестями на центральном кладбище города Изяслав, на аллее почетных захоронений.

Василий Сергеевич Кравченко родился 14 февраля 1994 года. Учился в Изяславской общеобразовательной школе III ступеней № 4 и Изяславском УВК “ООШ I-III ст. № 2, лицей” им.О.Кушнирука.

“Педагогам и одноклассникам он запомнился общительным и активным учеником. Еще со школьных лет парень никогда не боялся взять на себя ответственность в решении сложных ситуаций. Эта черта сохранилась у него и в дальнейшем”, – пишут о Герое в сети.

Василий Кравченко был мобилизован во вторую волну, дважды заключал контакт на военную службу, находился на востоке Украины, защищая ее территориальную целостность.

Погиб 26-летний военный вследствие тяжелого ранения во время обстрела боевиками позиций украинских военных в Донецкой области. У Василия остались молодая жена и мать с отцом.

Фото: Facebook

Как сообщал “источник”, украинским сержантом ВСУ, который погиб в населенном пункте Зайцево Донецкой области, оказался Ярослав Журавель.