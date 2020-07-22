Пилот сделал новые снимки американской “инопланетной” базы Зона-51

Пилот Гейб Зейфман обнародовал снимки секретной базы ВВС США Зона-51.

Об этом сообщает издание The Sun.

Фотографии были сделаны в апреле этого года и в июле. Пилот летел вдоль границы базы после получения разрешения на полет.

Он зафиксировал на камеру место, где ранее (весной) строился загадочный гигантский ангар, но сейчас (летом) он внезапно исчез. Причина изменения на территории базы неизвестна, но вполне возможно, что здание было только временным сооружением.

Это уже третий раз, когда Зейфман смог пролететь так близко от засекреченной базы.

Отметим, что Зона-51 является предметом слухов из-за высокой секретности. Некоторые считают, что там размещают инопланетян и НЛО.

Как сообщал “источник”, пользователи сети в Соединенных Штатах организовали штурм секретной базы ВВС США, чтобы узнать, что на самом деле происходит на засекреченном объекте.

Позже Facebook удалил страницу, на которой шла подготовка к штурму секретной базы ВВС США, чтобы узнать, что на самом деле происходит на засекреченном объекте.