Пенсионер выиграл в лотерею бешеные деньги, но на смену радости пришла большая беда

В России пенсионер выиграл в лотерею, но история получила неутешительный финал.

Об этом сообщает издание “Комсомольская правда”.

Денежный выигрыш получила семья 63-летнего Сергея и 68-летней Любови Догоровых. Мужчина, который уже 40 лет испытывал удачу в лотерее, наконец-то получил свой приз – полмиллиарда рублей (около 195,6 миллиона гривен).

Сергей работал обычным слесарем в Санкт-Петербурге, а его жена – гардеробщицей. Жили они в спальном районе города обычной жизнью.

Пенсионеры планировали путешествовать по миру и ни в чем себе не отказывать. Но большие деньги стали притягивать внимание мошенников. Начали появляться лже-родственники, которых никто не знал.

На выигранные деньги Сергей и Любовь купили себе просторное жилье и помогли с недвижимостью своим детям. Часть денег Любовь отдала своему сыну, чтобы тот с женой съездил на отдых. После этого путешествия супруги узнали, что станут дедушкой и бабушкой.

Прошло уже полтора года после выигрыша, Сергея такая удача начала тяготить. Он даже задумался, чтобы вернуться на работу. Мужчина признался, что устал от суеты с деньгами.

“Деньги портят отношения. У меня опять появилось желание найти работу, чтобы никто не морочил голову. Чтобы каждое утро уходить и не думать об этом. А так все у нас с женой прекрасно. Мошенники не беспокоят. Угроз никаких нет”, – рассказывал миллионер.

Позже родственники Сергея рассказали, что он начал себя плохо чувствовать. Мужчина перенервничал из-за денег и у него случился инсульт.

“Теперь он плохо разговаривает, начались проблемы с памятью. Мы долгое время ездили к врачам, испробовали все способы помочь ему. Но пока реабилитация не дала результатов”, – поделились родные миллионера.

У Сергея Догорова, по словам родственников, серьезное поражение мозга. И пока врачи не дают положительных прогнозов. Но семья надеется, что им удастся найти способ вернуть пенсионера к прежней жизни. Но все же родные считают, что лучше бы выигрыша и не было.

Как сообщал “источник”, в среду, 13 мая, по результатам проведения тиража №1952 украинской государственной лотереи “Мегалот”, стало известно о срыве главного приза – Мегаджекпота – размером 15,95 млн гривен. Новым миллионером стал житель города Ирпень Киевской области, который приобрел лотерейный билет онлайн.