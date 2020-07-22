На известной картине Пабло Пикассо обнаружили скрытый рисунок

Рисунок легендарного художника Пабло Пикассо был обнаружен под одной из его самых известных картин.

Об этом сообщает издание The Sun.

Такую находку обнаружили исследователи из Художественного института Чикаго (США). Эскиз был начерчен на холсте, который в конечном итоге использовал испанский гений для своей работы в 1922 году “Натюрморт”.

Как пишет Live Science, данный эскиз необычный тем, что художник замазал его толстым слоем белой краски перед созданием абстрактного произведения.

“Рентгеновские и инфракрасные изображения показали, что Пикассо изначально нарисовал на холсте неоклассический натюрморт… Он нанес слой грунтовки на основе свинцово-белого цвета на первую композицию перед тем, как нарисовать линейный абстрактный натюрморт 4 февраля 1922 года“, – отмечают исследователи.

Пикассо, как считается, создал за свою жизнь около 50 000 произведений искусства. Известно, что он многократно использовал холсты, рисуя поверх предыдущих рисунков. Художник обычно набрасывал что-то карандашом, прежде чем рисовать прямо над ним и включать эскиз в сюжет картины.

Эксперты пытались исследовать технику рисования Пикассо и сделали неожиданное открытие. Мастер использовал сложную технику наслоения, когда писал, что оставляло странные “морщины” и другие пятна на его работах.

“Натюрморт” – одна из таких работ, покрытая множеством “морщин” на холсте, по-видимому, за счет покрытия несколькими слоями краски.

Как сообщал “источник”, ранее в СМИ заявляли, что картина Пабло Пикассо “Голова Арлекина”, которую нашли в Румынии, скорее всего подделка.