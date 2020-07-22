Пара перед свадьбой снялась обнаженной на фоне кометы Neowise – сети в восторге

В сети появилось впечатляющее фото пары, которая позирует обнаженной на фоне звездного неба и кометы Neowise.

Фото появилось в Instagram россиянки с ником la_vita_con_italiano.

“Честно, я не ожидала такого от Николаса! Я его не просила! Фотограф сам связался с Николасом и предложил, потом уже узнала всё я. Идея была сразу сняться голыми с кометой, но мы как-то не были готовы и договорились на нижнее белье, Маурицио (фотограф) согласился. Ок, едем! Мы приехали на гору, темнота, тишина, виднелись только тысячи звёзд и в дали красовался наш город Терни! Готовимся к фото, становимся в позу, фотографы за метром 15 от нас, начинаем раздеваться и тут Николас снимает трусы со словами “тут нас никто же не видит”, ну и я тоже решилась – так и родилась эта фотография”, – рассказала девушка.

Отметим, что девушка сейчас готовится к свадьбе с итальянцем, с которым она позировала на фото.

За короткое время пост девушки набрал более 500 лайков и много комментариев, пользователи в восторге от фото о чем и пишут в сети.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появилось видео, как комета Neowise выглядит из космоса.

Также мы публиковали фото кометы Neowise, снятые в разных уголках нашей планеты. Это одна из немногих комет, которую можно увидеть невооруженным глазом в наше время.