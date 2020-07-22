Модель Кэти Пайпер облили кислотой: вот уже 12 лет она старается восстановить лицо и зрение

Британская модель и телеведущая Кэти Пайпер перенесла очередную операцию после жуткого инцидента 12-летней давности. В 2008 году Кэти облили серной кислотой, и с тех пор она борется за свое лицо и зрение. Мы вспомнили историю 36-летней знаменитости, которая пережила более 300 хирургических процедур, но не потеряла надежды и построила счастливую полноценную жизнь.

Фото: https://www.instagram.com/katiepiper_/

В марте 2008 года амбициозная модель из английской глубинки Кэти Пайпер снималась в рекламных фотосессиях, грезила телевизионной карьерой и делала первые шаги в направлении мечты. Ей было всего 24 года, когда 19-летний Стефан Сильвестр плеснул ей в лицо серной кислотой. Выяснилось, что преступника подговорил спортсмен Дэниел Линч, с которым у Кэти были двухнедельные отношения. Девушка порвала с ним после сексуального и физического насилия, но не знала, что ранее Линча судили за то, что он облил человека кипятком. Через два дня мужчина обманом выманил модель из дома, и незнакомец нанес ей страшные увечья.

Кэти Пайпер до кислотной атаки и 9 лет спустяФото: Channel 4

Травмы Пайпер от кислотной атаки включали ожоги третьей степени лица, шеи, груди и рук, а также потерю зрения на одном глазу. Обоих мужчин в итоге приговорили к пожизненному заключению, хотя в 2018 году нападавшего освободили досрочно. Сама Кэти Пайпер 12 дней находилась в медикаментозной коме и провела в больнице 3 месяца. Когда ей впервые вручили зеркало, она немедленно его вернула, решив, что оно испорчено. С тех пор Кэти сделали более 300 операций, стараясь восстановить лицо.

Фото: instagram.com/katiepiper_

Сегодня Кэти Пайпер пишет книги о самопомощи и уверенности, часто появляется на телевидении и ведет подкаст “Необыкновенные люди”, общаясь с сильными и вдохновляющими женщинами. Уже 5 лет она замужем за плотником Ричардом Саттоном, с которым воспитывает двоих дочерей – шестилетнюю Белль и двухлетнюю Пенелопу.

Фото: instagram.com/katiepiper_

Кэти Пайпер с мужемФото: instagram.com/katiepiper_

Новую операцию Кэти пришлось сделать из-за инфекции поврежденного глаза, но женщина не теряет оптимизма. “Я чувствую себя хорошо по этому поводу. Это то, что я делала и раньше – пересадка кожи века, – объяснила модель. – Я в хороших руках моего глазного хирурга, который восстановил мои веки в 1-й день травмы. Восхищаюсь его удивительным умениям и талантам”.

Фото: instagram.com/katiepiper_

Фото: instagram.com/katiepiper_

Сегодня на счету у Кэти – документальный фильм 2009 года “Мое прекрасное лицо” и его продолжение “Мои прекрасные друзья” (2011) – картина о людях, которые получили тяжелые физические увечья в результате болезней, травм, нападений, несчастных случаев и операций. В 2018 году Пайпер стала представителем бренда Swarovski, участвовала в британских “Танцах со звездами”, выпустила автобиографию и несколько мотивационных книг. “Отдай Богу свою слабость, и он подарит тебе свою силу”, – один из девизов Кэти, которая стала примером для тысяч отчаявшихся людей во всем мире. “Сложные пути часто ведут к замечательным местам”, – считает она.