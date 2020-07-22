Девушку Киану Ривза месяцами донимала одержимая фанатка с криминальным прошлым

Когда в 2019 году Киану Ривз впервые вышел в свет за руку с художницей Александрой Грант, не все фанаты благосклонно восприняли его выбор. Одной из тех, кто отказался мириться с новой возлюбленной голливудского одиночки, оказалась 67-летняя Кэтрин – одержимая поклонница с темным прошлым, избавляться от которой пришлось с помощью судебного запретительного приказа.

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Согласно документам, полученным The Blast, Кэтрин в течение нескольких месяцев донимала Александру онлайн, портила ее собственность, преследовала и отслеживала каждое ее движение. Оказалось, что это далеко не первые проблемы с законом, с которыми сталкивается 67-летняя фанатка Ривза. В 2015 году она попала под следствие за “кражу личности” – незаконное использование персональных данных для получения материальной выгоды. Полиция обнаружила, что у женщины было более 74 псевдонимов и поддельных удостоверений, которые позволяли ей воровать у голливудских знаменитостей. Тогда Кэтрин взяли под стражу за нарушение УДО после осуждения за мошенничество в 2000 году.

Адвокаты Александры Грант обвинили Кэтрин в том, что после обнародования романтических отношений пары она месяцами преследовала 46-летнюю художницу, появлялась на публичных мероприятиях, портила ее имущество, фотографировала машину и место жительства, размещала фото в интернете и оставляла тысячи назойливых комментариев. В документах говорится, что девушка Ривза сильно пострадала из-за “тревожного, раздражающего и угрожающего поведения” преследовательницы. На основе этого суд запретил Кэтрин не только приближаться к Александре, но также публиковать ее фото и говорить о ней в социальных сетях.

Ранее Александра Грант объяснила, почему не красит седые волосы. Так женщина бережет не только свое мировоззрение, но и физическое здоровье.

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