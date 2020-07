Орландо Блум набил новое тату, вот только повод оказался печальным

Орландо Блум никак не мог найти любимого пуделя Майти и потратил на его поиски целую неделю. В итоге найденный ошейник привел его к мертвому питомцу, с которым актеру пришлось проститься.

Этой новостью Блум поделился в Instagram, где также рассказал о решении набить скромное тату в память о питомце. “Майти теперь в другом мире, – написал актер. – Спустя семь дней поиска от заката до рассвета мы нашли его ошейник. За эту неделю я рыдал больше, чем когда-либо”.

Орландо Блум и его пудель МайтиФото: Orlando Bloom / Instagram

В своем посте Блум поделился их общими снимками с пуделем, а также фотографией новой татуировки с именем питомца. Актер также опубликовал видео, на котором запечатлен процесс нанесения тату.

Орландо БлумФото: Orlando Bloom / Instagram

Вскоре после этого для Майти изготовили небольшое надгробие с надписью Wish you were here (“Тебя не хватает рядом”).

Фото: Orlando Bloom / Instagram

Такая сентиментальность актера, нередко звезды боевиков, растрогала его поклонников. В комментариях они выразили Блуму свою поддержку и призвали держаться изо всех сил.