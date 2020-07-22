Юрий Дмитриев приговорен к тюрьме: кто он и в чем суть громкого дела

Карельский историк, член правозащитного общества “Мемориал” Юрий Дмитриев признан виновным по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении своей приемной дочери и приговорен к трем с половиной годам лишения свободы.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на информацию адвоката обвиняемого Виктора Ануфриева.

Как пояснил адвокат, суд не признал виновным Дмитриева в изготовлении и хранении порнографии, а также хранении оружия и развратных действиях (обвинения из первого дела), но признал виновным в насильственных действиях сексуального характера.

По словам Ануфриева, такой приговор означает, что с учетом срока, уже отбытого под стражей, Дмитриев может выйти на свободу осенью. Сначала адвокат предположил, что это может случиться уже в сентябре, однако затем ознакомился с письменной версией решения и уточнил, что все же речь идет о ноябре.

Защитник уточнил, что “Дмитриев отреагировал [на приговор] положительно, особых эмоций не высказал”. Он остается в СИЗО.

Так как потерпевшей по делу проходила несовершеннолетняя, суд проходил в закрытом для прессы режиме. Именно поэтому о приговоре журналисты узнали со слов адвоката.

Кто такой Дмитриев

Имя Дмитриева связано прежде всего с обнаружением расстрельного полигона в Сандармохе, близ города Медвежъегорска. Там были найдены и исследованы 236 коллективных могил, в которых содержатся более шести тысяч тел заключенных, казненных в годы Большого террора.

Те, кто поддерживал Дмитриева и заявлял о его невиновности, говорят, что причиной его преследования могла быть публичная деятельность историка, писавшего и выступавшего на тему сталинских репрессий и привлекавшего зарубежные делегации для памятных визитов в Карелию.

В последние годы все это все больше шло вразрез с позицией карельских властей. С 2016 года республиканские чиновники перестали посещать мемориал в Сандармохе в день поминальной церемонии 5 августа.

Вскоре после ареста Дмитриева стала все чаще обсуждаться гипотеза о том, что в Сандармохе могли быть расстреляны и советские военнопленные из финских лагерей, стоявших у Медвежъегорска в годы войны.

Несмотря на то, что документальных свидетельств этой гипотезы нет, Российское военно-историческое общество, известное своими усилиями по популяризации подвигов советских солдат в годы войны, провело уже два раунда раскопок, пытаясь определить, есть ли среди похороненных в Сандармохе советские солдаты.

В чем обвиняли историка

Второе дело против Дмитриева шло два с лишним года. В апреле 2018 года суд оправдал его по обвинению в изготовлении порнографических снимков девочки. На свободе историк находился два с половиной месяца и был арестован в июне 2018 года после заявления бабушки биологической матери ребенка.

Та, якобы со слов дочери, заявила, что Дмитриев допускал развратные действия. После того как следствие предъявило соответствующие обвинения, первый вердикт был отменен и дело о порнографии стало рассматриваться вновь.

В первом деле, которое было возбуждено в конце 2016 года, внимание следователей привлекли снимки ребенка в обнаженном виде. Дмитриев объяснил, что фотографировал девочку обнаженной для контроля ее физического развития в том случае, если органы опеки заинтересуются здоровьем ребенка.

Экспертизы, проведенные в первом процессе, заключили, что снимки не являются порнографическими, а сам Дмитриев не имеет наклонностей педофила.

Суть обвинений во втором процессе долгое время оставалась неизвестной вообще – из-за того, что потерпевший – ребенок, процесс был закрыт для освещения. Однако на прошлой неделе “Новая газета”, чей корреспондент сумел ознакомиться с делом, сообщила, что в вину Дмитриеву вменялось несколько эпизодов прикосновений к промежности ребенка.

Однако подсудимый заявил, что ощупывал трусы ребенка, заподозрив что девочка, страдавшая недержанием, описалась.

Сторонники Дмитриева убеждены, что оба дела сфабрикованы и являются ответом властей на его жесткую позицию в том, что касается историй сталинских репрессий в Карелии.

Как сообщал “источник”, Мещанский районный суд Москвы в пятницу, 26 июня, вынес приговор по громкому делу “Седьмой студии” и приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.