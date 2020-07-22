Пропагандисты Кремля попали под “горячую руку” на массовых протестах в США

В Портленде (США) не утихают массовые протесты, начавшиеся после смерти Джорджа Флойда, там пострадала сьемочная группа российского пропагандистского телеканала.

Об этом сообщает “360tv.ru”

В США для разгона митингующих привлекаются вооруженные сотрудники федеральных силовых ведомств.

На журналистов Первого канала, по их словам, напали американские силовики.

“Группа Юлии Ольховской оказалась на пути у людей в камуфляже, которые выбежали из зала суда, когда обстановка на улице накалилась”, – заявили в пресс-службе канала.

У людей – ушибы и царапины, их оборудование разбито.

Как сообщал “источник”, президент США Дональд Трамп возле монумента на горе Рашмор в штате Южная Дакота в присутствии свыше 7,5 тыс зрителей, 4 июля, произнес речь в честь Дня независимости США. Большая ее часть была посвящена протестам в Штатах, глава Белого дома назвал демонстрантов “озлобленными толпами”.