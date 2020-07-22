Сестра Бритни Спирс ответила на слухи о психических проблемах певицы

Джейми Линн Спирс заступилась за старшую сестру Бритни, которую заподозрили в очередном нервном срыве из-за специфической манеры вести Instagram. Публикуя десятки однообразных селфи, 38-летняя Спирс стала объектом насмешек, непрошенных советов и критики ее внешности. Джейми Линн выступила в соцсетях против троллей, которые требовали у нее информацию о состоянии поп-звезды.

Фото: https://www.instagram.com/jamielynnspears/

“Если вы не можете предложить человеку понимание или сочувствие, предложите свое молчание, – написала 29-летняя актриса. – Если вы сталкивались с психическим расстройством или ухаживаете за кем-то, имеющим с этим дело, вы знаете, как важно уважать конфиденциальность человека и семьи, пытающейся защитить близких. Независимо от того, как это видит публика, мы должны научиться так делать. Я молюсь, чтобы людей, которые борются с психическими болезнями, не стыдили. Вы не одиноки, и вы любимы”.

Пост Джейми Линн последовал за бурными обсуждениями поведения Канье Уэста, чье обострение биполярного расстройства и скандальные публикации в Twitter могут стоить ему брака с Ким Кардашьян. При этом многие предположили, что актриса также ссылается на свою сестру. Один из пользователей Instagram попросил ее прокомментировать психическое здоровье Бритни, на что Джеми ответила категоричным отказом: “Вы не имеете права предполагать что-либо о моей сестре, а я не имею права говорить о ее здоровье и личных делах. Она сильная, пробивная, неугомонная женщина, и это единственное, что очевидно. Я бы никогда не стала пояснять такие вопросы общественности, если человек, которого это касается, не хочет этого. Лучше ненавидьте меня, чем я расскажу о личных вещах, которые человек хочет сохранить в тайне”.

Фото: https://www.instagram.com/britneyspears/

В 2019 году Бритни Спирс некоторое время находилась в оздоровительном центре и продолжала лечиться амбулаторно. Источник рассказал изданию People, что звезда борется с “изнурительными эмоциональными проблемами, которые нужно лечить медикаментозно”. В последние месяцы Бритни регулярно рассказывала фанатам о своих занятиях на карантине, публиковала видео тренировок и танцев. При этом звезда находится под опекой отца, которую тот установил 12 лет назад после ее принудительной госпитализации и признания недееспособной.