Наталья Могилевская поделилась ярким летним селфи, но, кажется, переборщила с макияжем и фотошопом

Певица Наталья Могилевская встретила новую неделю “ярко”, и того же пожелала своим подписчикам в соцсети, опубликовав свежее селфи. Но, кажется, получилось чересчур ярко и, как заметили ее читатели, неестественно из-за такого количества фотошопа.
“Начни неделю ярко”, – написала Могилевская в Instagram, анонсировав свое появление на одном из телеканалов. К посту 44-летняя артистка добавила селфи с цветами и пестрым макияжем, чем наоборот отвлекала фолловеров от события, ведь они тут же заговорили о том, как не похожа на себя певица.
Наталья Могилевская
“На себя не похожа с таким макияжем и фотошопом”, “Скажите, что это просто какой-то сценический образ, и вы не появитесь в таком виде на экране”, – указали в комментариях. Некоторых поклонников Могилевской до сих пор выбивает из колеи ее новый цвет волос. “Не узнаю вас блондинкой”, – признались они.
Певице посоветовали не увлекаться ярким макияжем, а уж тем более фотошопом. “Настоящая вы красивее”, “Наталья, вам стоит принять себя и перестать портить снимки неумелой ретушью”, – добавили под фотографией.
- Победительница “Холостяка” Даша Ульянова после слухов о новом романе вдруг показалась фолловерам в свадебное платье.
- Рэп-звезда alyona alyona поделилась планами на будущее и призналась фанам, что мечтает не только об успешной музыкальной карьере. Еще о муже и детях.