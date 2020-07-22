Виды и особенности фильтров для питьевой воды

Перед тем как употреблять, вода из централизованного водопровода подвергается очистке. Таким образом удается удалить примеси, тяжелые металлы и микроорганизмы. Для этого используют фильтры для очистки воды. Вы сможете купить фильтры для питьевой воды на сайте FILTER.UA, ознакомившись с ассортиментом достойных предложений в удобное ля вас время.

Существуют различные виды фильтров. И в каждом – свои положительные характеристики.

Фильтры-кувшины – вариант для семьи из трех человек

Здесь три элементы – кувшин с крышкой, а также приемная чаша-воронка и картридж. Для очистки в картридж входят различные слои:

активированный уголь с вкраплениями – для удаления хлора, блокировки развития в очищенной жидкости микроорганизмов;

ионообменная смола – для смягчения воды и снижения минерализации, задержания магния и кальция, железа;

пористый активированный уголь – для улучшения вкуса и цвета, а также запаха благодаря удалению органических соединений;

полипропиленовое волокно – для задержки в картридже механических примесей.

Качество очищенной воды с помощью кувшина зависит от того, какова жесткость поступающей жидкости, а также от длительности использования картриджа. Это – бюджетный вариант, лояльный по цене и рассчитанный на использование в доме, где проживают трое людей.

Фильтры грубой очистки – для загородных домов и квартир

Их устанавливают на трубах, чтобы удалять из жидкости нерастворимые крупные частицы. Подобные приборы – верное решение для загородных домовладений, где вода поступают напрямую из скважины. Подобные фильтры способны задерживать грязь и песок, а также глину и органические соединения. В квартирах востребованы фильтры грубой очистки для того, чтоб очищать воду от ржавчины и известкового налета, а также окалины.

Фильтры предварительной очистки

Подобные фильтры станут надежными помощниками для того, чтобы удалять крупные частицы, песок и ржавчину. Приборы успешно используют для механической очистки. Востребована установка фильтров предварительной очистки в тех случаях, когда планируется либо уже установлено устройство тонкой очистки с мелкосетчатыми мембранами. В результате попадания крупных части в мембраны, забиваются ячейки, картриджи часто меняют.

Установка системы предварительной очистки удаляет из потока крупные нерастворимые частицы. Здесь не придется осуществлять регулярную замену, устройства с металлической сеткой легко очищаются, отличаются небольшими габаритами и простотой конструкции. С их помощью становится возможным повысить продолжительность работы устройств, которые потребляют воду.