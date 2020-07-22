Изучение английского – как избежать ошибок

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Для того чтобы получить прекрасные результаты в изучении английского, важно не только выучить произношение слов и знать их перевод, но и концентрировать на грамматике. В результате чрезмерно активного изучения только грамматики страдают речевые способности. Все дело в том, что английская грамматика может быть достаточно сложна для логического понимания, при этом общение в режиме реального времени достаточно оперативное, здесь высокая скорость. И в результате у вас получается недостаточно времени для того. чтобы вспоминать заученные правила для того, чтобы грамотно высказываться. Необходимо осваивать грамматику английского на подсознательном, а также интуитивном уровне. И лучшим способом станет активное общение с носителями языка, а также прослушивание грамотной английской речи.

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