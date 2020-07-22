Пицца с доставкой на дом от Дабл Чиз

Пицца…м-м-м как вкусно звучит! А как на счет попробовать? Пиццерия «Double Cheese» – эта пицца с доставкой по Харькову.

Наверное, нет ни одного жителя Украины, который не знает, что пицца Харьков – итальянское блюдо и состоит из большой лепешки с аппетитной начинкой сверху покрытой мясом, помидорами и расплавленным сыром.

В зависимости от рецепта и наполнения лепешки пицца имеет различные названия. Какие только продукты не используются для ее приготовления! И ветчина, и грибы, и салями, и анчоусы. А в Гавайской пицце имеются даже ананасы. И конечно, как тут обойтись без оливок и необходимых для придания пикантности приправ! Кроме пиццы имеется еще и паста с доставкой на дом, а также большое количество других гастрономических вкусностей.

Компания создана специально, чтобы каждый харьковчанин смог ощутить, каков он – итальянский темперамент. Сделать заказ пиццы на любой вкус на сайте, а в придачу и вкуснейшие напитки гораздо проще, чем съездить в Италию!

«Double Cheese» использует только свежие и высококачественные продукты. А если вы уже голодны, закажите пиццу у нас прямо сейчас, и в ближайшее время вы будете наслаждаться тонким вкусом горячей пиццы.

«Double Cheese» делает пиццу запоминающейся.

1. Доставка пиццы и напитков в любой район города! Чем удивить гостей на вечеринке? Надоел обед всухомятку в офисе? Не хочется готовить, но побаловать себя чем-то вкусненьким очень хочется?

«Double Cheese» знает ответ на все эти вопросы! Просто позвоните нам в службу доставки и сделайте заказ пиццы и напитков, а курьер доставит заказ туда, где вы его будете ждать. Вкусная ароматная пицца не оставит равнодушным никого. Аппетитные кусочки насытят и удовлетворят любого гурмана.

Вы будете приятно удивлены скоростью и уровнем обслуживания. И наверняка закажете еще не одну такую пиццу.

Компания работает для того, чтобы доставить вам удовольствие!

2. Меню. Начинка пиццы включает в себя самые разнообразнее ингредиенты. Приправы и соусы придают ей неповторимый вкус. А незаменимый сыр и оливки делают это блюдо действительно итальянским.

Открыв и полистав наше меню, Вы увидите, насколько широки границы такого знакомого слова – пицца!