В Украине потеплеет, но будут грозы: синоптик дала прогноз до конца недели

В четверг, 23 июля, в Украине будет преимущественно сухая погода, лишь в западных областях пройдут периодические грозовые дожди.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, сухая погоду будет обусловлена антициклоном Albreht.

Но в западные области придут дожди, их приведет волна на атмосферном фронте, которая уже практически ушла от центральных регионов.

Температура воздуха обещает и дальше быть комфортной. В течение 23-го июля ожидается +23 +29 градусов, на юге до +25 +30 градусов.

В Киеве ожидается комфортная погода – солнце, облака, +23 градуса. Ближе к выходным потеплеет на 3-5 градусов, но увеличатся шансы на дождь с грозой.

В конце Наталья Диденко делает вывод, что в ближайшее время грозовые дожди – на Западе, на Севере – периодические осадки в конце недели, Юг, Восток, большинство Центра – в сухой погоде.

Как писал “источник”, в Киеве сотрудников коммунальных служб заметили за странным и смешным занятием. Коммунальщики во время дождя мыли улицы столицы.