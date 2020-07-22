Карантин в Украине продлевают до 31 августа

В Украине до 31 августа продлят карантин, введенный в стране из-за эпидемии коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина Украины в среду, 22 июля.

Глава правительства заявил о намерении продлить карантин еще на месяц – до 31 августа в связи со сложной ситуацией в стране по заболеваемости коронавирусной болезнью.

Сообщается, что страна будет разделена на 4 зоны – зеленую, желтую, оранжевую и красную в зависимости от того, насколько карантинные меры будут усиливаться.

Для всех регионов сохраняются основные правила – масочный режим, социальная дистанция и антисептики.

В отдельных областях ограничения могут быть более жесткие – в зависимости от того, в какой зоне будут находиться области.

Как известно, 21 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 829 до 60 995, количество умерших от заболевания – на 16 человек до 1 534 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 23,2%, количество новых летальных случаев снизилось на 20%.

В Украине действует адаптивный карантин: в регионах могут быть различные ограничения и-за коронавирусной болезни COVID-19.

Решение ослаблять карантинные ограничения или делать их более жесткими принимает местная власть по результатам заседаний комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на основе соответствия критериям Минздраве.

Карантинные правила на территории Украины состоят из следующих основных запретов:

– пребывание без респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот (в том числе изготовленных самостоятельно), в общественном транспорте, общественных зданиях и сооружениях;

– пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

– посещение учебных заведений соискателями в группах более 10 человек, помимо участия во внешнем независимом оценивании и других неотложных мероприятиях образования;

– осуществление пассажирских перевозок в количестве больше, чем количество мест для сидения в транспортном средстве;

– проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв метров площади здания или территории, где проводится мероприятие. Дистанция между участниками должна составлять не менее 1,5 метра;

– деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха;

– посещение учреждений и учреждений социальной защиты, в которых проживают/находятся граждане пожилого возраста, лица с инвалидностью и т. д., учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги семьям/лицам в сложных жизненных обстоятельствах, кроме учреждений и заведений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно);

– пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией;

– учреждениям здравоохранения проведение плановых мероприятий по госпитализации, кроме: плановой госпитализации в регионах, в которых заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50%. Пациенты, которым оказывается медицинская помощь в связи с проведением плановых мероприятий по госпитализации, подлежат обязательному тестированию на COVID-19.

Как сообщал “источник”, в Украине за сутки, 21 июля, зафиксировано 829 новых случаев заражения коронавируса. Всего в Украине зафиксировали 60 995 случаев заражения.