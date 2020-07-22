Зеленский ввел безвизовый режим для 6 государств

С 1 августа этого года Украина вводит безвизовый въезд для граждан шести стран.

Об этом говорится в указе президента, который опубликован на сайте офиса президента.

Безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию страны установят для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Отмечается, что безвизовый въезд вводится для “развития и практической реализации принципов партнерства”.

Указ опубликовали вчера, 21 июля.

Как писал “источник”, президент Владимир Зеленский выполнил требования луцкого террориста Максима Кривоша, который во вторник, 21 июля, захватил в заложники автобус с пассажирами, и записал видео с призывом всем смотреть фильм “Земляне”. После того, как заложников освободили, Зеленский удалил это видео.