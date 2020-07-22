Боевики сбросили взрывчатку на позиции ВСУ на Донбассе, есть раненые

Сегодня, 22 июля, вооруженные формирования РФ, в который раз пренебрегая режимом прекращения огня, обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. В частности, боевики сбросили взрывчатку на позиции украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-центре ОСС.

“Против защитников населенного пункта Богдановка российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25. Двое военнослужащих получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставлены в лечебные учреждения и предоставлено надлежащую медицинскую помощь”, – говорится в сообщении.

Военные говорят, что такие коварные действия российских оккупантов без ответа не остались – наши военнослужащие дали врагу адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Напомним, что в Киеве простились с погибшим на Донбассе медиком Николаем Ильиным, гражданином Эстонии.