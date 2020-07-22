Когда будет суд над Ефремовым – адвокат семьи погибшего в ДТП назвал сроки

Суд по делу российского актера Михаила Ефремова может начаться в первой декаде августа.

Об этом сообщает RT, со ссылкой на адвоката семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский.

“Обвинение следствием утверждено и подписано прокуратурой. Как я и предполагал, скорее всего, суд состоится уже в первой декаде августа. Мы готовим гражданские иски, которые будут представлены на суде”, – пояснил юрист.

Сегодня дело Михаила Ефремова поступило в Пресненский суд Москвы из прокуратуры. Актёру грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, актера обвиняют в преступлении по п. “а” ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ “нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека”.

Как писал “источник”, российский актер Михаил Ефремов, который после совершения смертельного ДТП находится под домашним арестом, перестал злоупотреблять спиртным и много читает.