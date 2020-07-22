Победительница “Холостяка” после слухов о новом романе примерила свадебное платье

Победительница 10 сезона шоу “Холостяк” Даша Ульянова примерила свадебные наряды, и фолловеры девушки уже было подумали, что упустили, когда это она собралась выходить замуж. И не удивительно, ведь недавно Ульянова рассказала о романе с 43-летним мужчиной, который балует ее дорогими подарками.

Но, судя по всему, новые снимки девушки в Instagram стали лишь частью рекламной кампании свадебного салона. Вместе с этим Ульянова рассказала, какой видит свою идеальную свадьбу.

Даша УльяноваФото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

“Я набралась смелости и решила примерить свадебные образы. Не пожалела. Знаете, я не из тех девочек, которые с самого детства мечтали выйти замуж […] У меня как-то все попроще с этим было, и пир на весь мир никогда не был в приоритете”, – рассказала она.

Тем не менее, свадебное платье Ульянова считает важным атрибутом: “Правильно говорят, стоит хоть раз повестись на эту авантюру и примерять то самое свадебное [платье]”.

Даша УльяноваФото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Даша УльяноваФото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Напомним, ранее Даша Ульянова призналась, что ее новый избранник “кайфует”, осознавая, что встречается с победительницей “Холостяка”. Мужчина забрасывает ее дорогими подарками, и она не чувствует по этому поводу какого-либо дискомфорта, ведь покупает он их якобы по собственной инициативе.