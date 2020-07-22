Котенок украл пачку денег в баре и стал “звездой”

В российской Анапе котенок украл на баре солидную сумму денег.

Об этом сообщает Telegram-канал “Бушующий мир”.

“Сотрудники заведения выложили в социальных сетях видео с камер наблюдения, на котором заметно, как маленький “преступник” выбегает из-за угла с пачкой денег в зубах. Котёнок уже направлялся к выходу, но выронил украденное. В тот момент его заметили и поймали. Наличку забрали и вернули на место”, – говорится в сообщении.

Интересно, что когда подошли клиенты маленький вор снова стащил деньги. В этот раз вора не заметили.

“Недосчитавшись выручки, руководство бара проверило камеры и по ним вычислило, что котёнок забрался с купюрами под стол. Там его и нашли вместе с деньгами”, – говорят журналисты.

Напомним, что в 2008 году кот Гуччи выпрыгнул из окна и пропал, но не навсегда.