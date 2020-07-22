Алексей Кучапин найден мертвым: кто он и что произошло

В Киеве нашли тело волонтера Алексея Кучапина, который 16 июля сообщил родным, что едет в город Днепр, и не выходил на связь.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Нацполиции в г. Киеве.

Тело мужчины обнаружили в квартире в Днепровском районе столицы. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В полиции говорят, что на 90% – это естественная смерть, но еще будет проведено вскрытие тела.

Во время предварительного осмотра тела криминалисты не выявили внешних признаков насильственной смерти. Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

“Да, это он – Алексей Кучапин. Его тело найдено на съемной квартире в Киеве. При нем были документы. 90% – это естественная смерть, но еще сегодня будет вскрытие тела, тогда уже официально сможем назвать причину смерти. Сейчас ждем родственников и близких для опознания тела”, – рассказала ТСН пресс-офицер Деснянского управления полиции Киева Наталья Федоровская.

Учитывая новые обстоятельства, следователи переквалифицировали уголовное производство на ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – естественная смерть. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал “источник”, 11 июля в Николаеве главу областной организации партии “Свобода” Демида Губского обнаружили в квартире с тяжким огнестрельным ранением в голову.