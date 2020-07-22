Коронавирус убил 35-летнюю роженицу – ее ребенка чудом спасли

В США мама, которая родила, борясь с коронавирусом, умерла на аппарате ИВЛ. Она так и не смогла увидеть свою новорожденную дочь.

Об этом пишет издание Mirror.

Аврора Чакон Эспарза прошла экстренное кесарево сечение в Северной Мемориальной Больнице в Бруклинском Центре, потому что врачи беспокоились, что ее нерожденному ребенку не хватает кислорода.

По информации, ребенок родился на 10 недель раньше срока и остался здоровым, но его мама умерла в воскресенье.

Аврора и ее дочьФото: Mirror

Муж умершей девушки написал на специальной странице, которую создал, что он и их трое детей “будут по ней всегда скучать”. Он описал ее как “сильного, любящего и заботливого человека” и сказал, что надеется, что она “перешла к лучшей жизни”.

Аврора начала проявлять симптомы Covid-19 в начале июня, включая частый кашель и проблемы с дыханием. Как сообщается, состояние 35-летней мамы ухудшилось, и доктора сказали, что ее нужно поставить на аппарат, который будет работать как ее сердце и легкие.

АврораФото: Mirror

Однако, поскольку в больнице, где она лежала, не было такого аппарата, ее нужно было перевести в другую.

Муж рассказывает, что его жена была “здоровой женщиной без каких-либо ранее существовавших симптомов”, добавив: “Мы никогда не думали, что это может случиться с нашей семьей”.

Аврора со своей семьейФото: Mirror

Новорожденная дочка АврорыФото: Mirror

Как писал “источник”, в Киеве за сутки, 21 июля, коронавирус подтвердили у 132 пациентов, 14 из них – дети.