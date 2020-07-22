Медведь эффектно ворвался в загородный дом – и это сделало его звездой

В сети опубликовали интересное видео визита медведя в загородный дом. Хозяев, к их же счастью, дома не было, поэтому медведя зафиксировала камера видеонаблюдения.

Об этом сообщает “Ридус”.

Судя по всему, владельцы дома отнюдь не из числа беспечных, ведь неспроста они поставили регистратор. Но хищник не обращал внимание на такие мелочи: деревянные двери перед ним открылись словно по мановению волшебной палочки.

Пользователей поразила эпичность манера медведя наведываться в гости: “Красиво зашел”, “Теперь это его берлога”, “Как он спокойно двери вынес”, “Он постучал, просто двери слабые”, “Медвежатник”, – пишут пользователи в сети.

Как писал “источник”, в США медведь ворвался в дом и напал на отца на его кухне, когда его близнецы спали внизу. Ужасный инцидент произошел в Аспене, штат Колорадо.