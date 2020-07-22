В Киеве простились с погибшим на Донбассе медиком-гражданином Эстонии

В Киеве простились с погибшим на Донбассе медиком Николаем Ильиным, гражданином Эстонии.

На церемонии побывал фотокорреспондент “источника” Александр Гончаров.

Прощание проходило с 10:00 в соборе святого Александра на улице Костельной, 17.

На 13:00 запланирована кремация тела Ильина на ул. Байковой, 16 (Байковое кладбище) и похороны по военным традициям.

Как сообщал “источник”, Ильин погиб 13 июля, спасая раненого украинского бойца на Донбассе.

источник / Александр Гончаров 1 / 1 20200722_103815.jpg 1 / 1 источник / Александр Гончаров 1 / 1 источник / Александр Гончаров 1 / 1 источник / Александр Гончаров 1 / 1 источник / Александр Гончаров 1 / 1 источник / Александр Гончаров 1 / 1 источник / Александр Гончаров 1 / 1 источник / Александр Гончаров 1 / 1 источник / Александр Гончаров 1 / 1 источник / Александр Гончаров 1 / 1

Ильин – гражданин Эстонии белорусского происхождения, он родился в Могилеве и жил с матерью в центре города, был единственным ребенком в семье.

В 2004 году он приехал в Украину во время Оранжевой революции. Затем вернулся в Беларусь, но через 6 лет окончательно уехал, так как его все чаще преследовали за использование бело-красно-белого флага.

Напомним, что в сети появилось видео расстрела украинской группы под белым флагом на Донбассе, которая пыталась забрать тело погибшего украинского бойца.