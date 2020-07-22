Илон Маск отреагировал на захват заложников в Луцке

Американский миллиардер и основатель SpaceX и гендиректор Tesla Маск прокомментировал сообщение о захвате террористом заложников в Луцке, которое произошло 21 июля.

Свой комментарий Маск оставил под сообщением о террористе издания The New York Times в Twitter.

Издание сообщило, что мужчина с огнестрельным оружием и взрывчаткой взял 13 заложников и требовал от президента Украины Владимира Зеленского назвать документальный фильм, озвученный Хоакином Фениксом о жестоком обращении с животными. “Президент выполнил это, и заложники были освобождены”, – пишет издание.

Маск прокомментировал сообщение и написал, что это просто “еще один день в 2020 году”.

Как сообщал “источник”, после успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, который доставил американских астронавтов на Международную космическую станцию, основатель компании SpaceX Илон Маск ответил на давнюю шутку главы “Роскосмоса” Дмитрия Рогозина про батут.