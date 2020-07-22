Кто такая Светлана Тихановская и как она бросила вызов Лукашенко

Светлана Тихановская – белорусский политический деятель, кандидат в президенты Республики Беларусь в 2020 году, которая бросила вызов действующему и правящему более 20 лет Александру Лукашенко.

По поводу преследования властями и препятствования участия в выборах она написала на своей странице в Facebook в открытом письме.

Как известно, 15 мая 2020 года после отказа ЦИК регистрацию инициативной группы Сергея Тихановского, Светлана Тихановская подала в ЦИК документы на регистрацию инициативной группы по выдвижению её в качестве кандидата в президенты. Главой штаба Светланы Тихановской стал её муж — Сергей Тихановский. 29 мая 2020 года в городе Гродно состоялся пикет по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской в качестве кандидата в президенты Республики Беларусь, в результате которого был задержан Сергей Тихановский, координатор инициативной группы Дмитрий Фурманов и другие. Всего были задержаны 10 человек.

16 июня 2020 года во время поездки по Беларуси для сдачи подписных листов в региональные комиссии Светлане Тихановской поступил телефонный звонок, в котором неизвестный попросил не продолжать участие в президентской кампании, угрожая Светлане и её детям. Позже Тихановская объявила, что намерена продолжать участие в выборах. 30 июня Светлана Тихановская подала документы в ЦИК на регистрацию кандидатом в президенты.

14 июля 2020 года состоялось заседание ЦИК по регистрации кандидатами в президенты, в результате которого Светлану Тихановскую зарегистрировали. Несмотря на недочет в налоговой декларации — Светлана не указала, что в собственности её мужа есть дом в Гомельской области, члены заседания ЦИК единогласно проголосовали за регистрацию Светланы Тихановской в качестве кандидата в президенты.

16 июля 2020 года произошла встреча представителей штабов Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. В результате встречи штабы договорились об объединении и представили общие цели, среди которых призыв к голосованию 9 августа, участие в наблюдении за выборами, освобождение политических и экономических заключенных, важный мотив объединения — проведение повторных выборов, в которых смогут участвовать альтернативные кандидаты, которые на данный момент находятся в СИЗО.

19 июля 2020 года произошла первая встреча в Минске, где собралось около 7-10 тыс. человек.

21 июля 2020 года выступила по национальному телеканалу страны, где обратилась ко всем гражданам страны. В эфире “Беларусь 1” она пообещала провести новые выборы в случае своей победы.

Тихановская начала выступление со слов о том, что не собиралась становиться политиком. Она пошла на выборы после того, как её мужа, кандидата в президенты Сергея Тихановского, посадили в тюрьму.

“Власти не зарегистрировали Сергея Тихановского и других сильных кандидатов — Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, — но зарегистрировали меня. Почему? Потому что они видят в этих мужчинах угрозу. Только они не поняли, что угроза для власти — это не кандидаты, а народ, которому надоело жить в унижении и несвободе”, – заявила Тихановская.

Далее она стала рассказывать о том, что “на самом деле” происходит в стране и что “не покажут по телевизору”. Она сказала, в частности, что у Александра Лукашенко “очень низкий рейтинг”, а люди “по всей стране” несколько месяцев выстраиваются в очереди и требуют освободить политзаключённых. По её словам, ОМОН “хватает” людей, которые “просто мирно гуляли по улице и не делали ничего плохого”. Кроме того, она сказала, что власти скрывают реальную статистику смертности от коронавируса, а “абсолютное большинство” хочет нового президента.

Тихановская рассказала, что пришла в политику “не ради власти, а ради справедливости”. По её словам, она собирается организовать честные выборы с участием всех альтернативных кандидатов. Они должны пройти в течение полугода.

“Моя программа — это не привычная всем программа кандидата в президенты. Главный пункт моей программы — это новые, честные и справедливые выборы. Чтобы эти выборы состоялись, нам необходимо объединиться”, – заявила Тихановская.

Тихановская призвала зрителей стать независимыми наблюдателями, прийти на выборы 9 августа, не участвуя в досрочном голосовании, и проголосовать за неё. Она считает, что чем больше будет явка, тем “тяжелее украсть голос” и тем “более очевидной будет фальсификация”.

“Я призываю вас не оставаться дома 9 числа. Иначе вы проголосуете за нынешнюю власть. Если мы останемся дома и не придём на участок, это будет победа действующей власти. Впервые за 20 лет у нас столько сил, что мы можем победить”, – призвала кандидат в президенты Белоруссии.

Как сообщал “источник”, Центральная избирательная комиссия Белоруссии не стала зарегистрировать бывшего главу “Белгазпромбанка” Виктора Бабарико кандидатом на пост президента. В данный момент Бабарико находится в СИЗО белорусского КГБ по “делу “Белгазпромбанка”. Именно его считают главным конкурентом действующего президента Александра Лукашенко.







