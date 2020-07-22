Медузы пропали, а морские блохи – нет: украинец показал свежее видео из Кирилловки

Отдыхающие в Кирилловке Запорожской области продолжают жаловаться на всякие неприятности во время отдыха на курорте.

Так, блогер Travel Family на своем канале в YouTube показал видео, в котором рассказал о нюансах отдыха в этом курортном поселке.

По словам блогера, сейчас там практически нет медуз, зато осталась проблема с морскими блохами, которых тот по ошибке называет “креветками”.

Как сообщал “источник”, украинцы продолжают жаловаться на обилие медуз и морских блох в Азовском море.

Ранее “источник” публиковал видео пляжей Кирилловки, которые заполонили медузы. Весь берег около пляжей покрыт этими морскими обитателями. Судя по видео, туристам даже сложно зайти в воду, которая кишит медузами.