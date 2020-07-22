Ученые обнаружили в пещере артефакты, которыми люди пользовались 20 тыс. лет назад

Ученые из Вьетнамской академии общественных наук обнаружили следы обитания человека в пещерах северо-восточного национального парка Ба Бе, возраст которых составляет около 20 тыс. лет.

Об этом сообщает Vietnam Plus.

По словам ученых, большинство артефактов – это каменные орудия труда, которые являются свидетельством приготовления пищи.

Также в пещере Тхам Кит, которая разделена на три комнаты и имеет гладкие полы, были найдены зубы и кости животных. Внутри пещеры много больших камней, которые, как полагают, упали сверху во время больших геологических изменений в прошлом.

Исследователи пришли к выводу, что пещера Тхам Кит была жилой зоной ранних людей в поздний период старого каменного века.

Как сообщал “источник”, ранее международная группа археологов при помощи технологии дистанционного сканирования местности обнаружила под землей в Ирландии остатки масштабного культового комплекса, построенного в доисторические времена.