Ученые обнаружили загадочную “воронку” в океане – светится голубым, фото

В Атлантическом океане у побережья Флориды обнаружили загадочную воронку, которая светится голубым – сначала о странном свечении сообщили дайверы и рыбаки, но вскоре их слова подтвердили ученные.

Об этом пишет Daily Mail.

В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) заявили, что “воронка” простирается на 425 футов (129,54 метров). Ее структура является загадкой, но в ближайшее время планируется экспедиция, которая займется изучением “дыры”.

В состав команды войдут ученые из Морской лаборатории Моте, Университета Флориды, Технологического института Джорджии и Геологического общества США.

Предварительные исследования показали, что в “воронке” есть свидетельства существования родных биологических видов. Кроме того, исследователи хотят понять, как образуются такие “дыры” под водой.

Как сообщал “источник”, ранее ученые провели исследование и выяснили, что римляне, живущие в Помпеях в 79 году, имели больше искусственного света и поэтому были, вероятно, счастливее.