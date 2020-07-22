Дайверы сняли на видео затонувшую немецкую подлодку – и эти кадры впечатляют

Команда дайверов сняла захватывающее подводное видео, показывающее немецкую подлодку, которая затонула у побережья Корнуолла во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает Daily Mail.

На кадрах зафиксированы остатки подводной лодки U-102I, которая использовалась с 1944 года и исчезла в начале 1945 года.

Впервые ее обломки были обнаружены в семи морских милях от Ньюквея в декабре 2006 года археологом Иннесом Маккартни и историком Акселем Найстлом.

Предполагается, что подводная лодка попала на минное поле, которое было заложено в водах вокруг Корнуолла.

Как сообщал “источник”, ранее международная группа археологов при помощи технологии дистанционного сканирования местности обнаружила под землей в Ирландии остатки масштабного культового комплекса, построенного в доисторические времена.