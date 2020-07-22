Под Киевом нашли древнее захоронение с тайной – умершие лежали головами на запад, фото

В Переяславе Киевской области археологи наткнулись на древние захоронения, где были обнаружены костяные, керамические и глиняные изделия разных периодов.

Как сообщает Переяслав.City, раскопки проводились на участке 15 на 15 метров, который выкупили под строительство места торговли.

Данная территория имеет охранный статус памятника археологии национального значения, именно поэтому перед строительными работами к исследованию привлекли археологов.

“В северо-восточной части раскопа нашли четыре древних захоронения: два принадлежат взрослым лицам, еще одно девушке-подростку и младенцу. Одно из взрослых захоронений частично повреждено уже в советское послевоенное время, когда от соседней многоэтажки прокладывали трубу канализации. Все захоронения осуществлены по христианскому обряду – головами возложенные на запад”, – сказал журналистам кандидат исторических наук Александр Прядко.

По его словам, при тщательной расчистке места захоронения на груди у девушки-подростка были обнаружены три нательных медных крестика, форма которых указывает на XVIII век.

“А откуда взялись древнерусские артефакты на месте более позднего захоронения? Без сомнения, когда захоронения проводили, при этом нарушили древний “культурный” слой вместе с предметами, характерными для той эпохе”, – отметил он.

По данным издания, на этом месте до конца 90-х годов был военный комиссариат. В его фундаменте были найдены монеты из серебра и меди. Кроме того, тут археологи нашли очень много костяных изделий со следами обработки древнерусского периода, а также много изделий из керамики разных периодов.

Напомним, что на Канарских островах семья обнаружила на пляже человеческий череп и кости, в связи с чем в полиции начали расследование.