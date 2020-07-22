Максим Кривош в автобусе держал арсенал оружия: фото

В сети опубликовали кадры задержания террориста Максима Кривоша (Плохого), который во вторник, 21 июля, захватил в заложники автобус с пассажирами в Луцке.

Новые фотографии с места событий опубликовал в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.

На снимках видно, что внутри автобуса у террориста был целый арсенал оружия. В частности, были обнаружены гранаты, автомат, пистолет и патроны к ним.

К слову, обещанной террористом взрывчатки силовики так и не обнаружили.

Как сообщал “источник”, в ходе штурма вечером 21 июля луцкий террорист был задержан. Все заложники освобождены.

Глава МВД Арсен Аваков и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко после успешного проведения операции по задержанию террориста рассказали детали спецоперации.