Гороскоп на 22 июля для всех знаков Зодиака: готовьтесь к испытаниям на прочность

Астрологическая ситуация утром среды, 22 июля, может вызвать плохое настроение и пессимизм, однако неоднозначная энергетика этого дня к полудню снизит свой градус и негатив рассеется.

Гороскоп для всех знаков Зодиака на этот день опубликован на сайте ТСН.

Овен

Если сохранять позитивный настрой и избегать недоброжелателей, то энергии этого дня хватит для осуществления самых смелых профессиональных планов.

Телец

Звезды советуют быть мягче дома и на работе – не делать окружающим грубых или, что еще хуже, язвительных замечаний, чтобы сохранить мирную атмосферу.

Близнецы

Представителям этого знака важно проявить внимательность, подсказка для выхода из непростой ситуации может прийти самым неожиданным образом – например, во сне.

Рак

В этот день необходимо дать понять явным и потенциальным обидчикам, что вы можете дать достойный отпор и не спускать окружающим резкие замечания и двусмысленные шутки.

Лев

В первой половине суток может накатить раздражительность, которая будет обусловлена не только вашим плохим характером, но и влиянием лунных суток и звезд.

Дева

Звезды советуют успокоить бушующие в душе страсти, заняв чем-нибудь и голову, и руки: например, затеять уборку в доме под “аккомпанемент” аудиокниги.

Весы

В это день придется совершать чудеса психологической эквилибристики: вступаясь за человека, который кажется несправедливо обиженным, не стать обидчиком для кого-то другого.

Скорпион

Звезды советуют отказаться от занятий спортом: вместо ожидаемой пользы физические упражнения могут принести вред – есть даже риск травм.

Стрелец

В этот день будет сопутствовать удача практически во всем – такое благоприятное стечение обстоятельств нельзя упускать.

Козерог

Чтобы не ссориться из окружающими, важно составить подробный план дел на день – как рабочих, так и домашних. Если сосредоточиться на них, то не будет сил и времени для конфликтов.

Водолей

В этот день нужно быть внимательным, особенно при подписании документов, иначе можно поставить подпись под важным договором и получить неприятны сюрприз.

Рыбы

Постарайтесь сократить контакты с окружающими людьми – замените его “общением” с предметами искусства и тогда сохранится хорошее настроение, которое будет сопутствовать вам с самого утра.

Как ранее сообщал “источник”, известный астролог Оскар Кейнер объяснил, почему присутствие 13-го знака Зодиака никак не повлияет на традиционные колонки гороскопов и не сместит даты для других знаков.