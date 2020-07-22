Мужчина дерзко нарушил ПДД и попал в “ловушку” – такого не ожидал никто, фото

В деревне Муллион (графство Корнуолл, Великобритания) водитель грузовика дерзко нарушил ПДД и попал в ловушку – его авто застряло из-за того, что улица была слишком узкой.

Об этом сообщает Mirror.

По словам мужчины, он увидел знак ограниченной ширины и позвонил своему боссу, чтобы узнать, что делать дальше. Тот заверил его, что запрет можно проигнорировать и двигаться, но все пошло не так.

Грузовик, который направлялся в начальную школу, застрял, существовал риск разрушения стен домов, однако катастрофы удалось избежать благодаря слаженным действиям очевидцев, которые пришли ему на помощью.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве водитель с нарушением правил дорожного движения пытался пересечь бордюр, однако автомобиль застрял.