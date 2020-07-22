Какой праздник 22 июля и что нельзя делать

Православные христиане 22 июля отмечают день священномучеников Панкратия и Кирилла, в этот день не рекомендуется конфликтовать.

Об этом сообщает Clutch.

Согласно поверьям, узнав о рождении Иисуса Христа, отец Панкратия взял сына и отправился в Иерусалим. Позже Панкратию довелось стать свидетелем чудес, после которых он уверовал в Христа, а также он был близко знаком с апостолами.

Священномученик Кирилл известен в свою очередь тем, что когда ему было 84 года, его привели на суд, где принуждали отречься от веры. Он отказался и его приговорили к сожжению. Но огонь не коснулся мученика. Многие язычники, увидев это, обратились в христианство. Кирилла отпустили, но через некоторое время снова схватили и казнили.

В день Панкратия и Кирилла 22 июля, не рекомендуется:

– конфликтовать, поскольку негативные эмоции влияют на образ мышления. Все проблемы рекомендуется решать цивилизованно, путем компромисса;

– отказывать в помощи. В этот день предлагается обратить особое внимание на заботу о ближнем – друзьях, близких. Однако рекомендуется в благих делах не забывать о себе, чтобы не истощить свои ресурсы;

– ругаться с родителями. Согласно православным традициям в этот день необходимо сглаживать конфликты с родителями, даже если они неправы, не рекомендуется вступать в словесные перепалки. День 22 июля должен пройти мирно, особенно в отношениях с родителями и семьей.

Как сообщал “источник”, ранее православные христиане отметили праздник Казанской Божьей Матери – День явления иконы Божией Матери в Казани.