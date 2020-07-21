Боевиков ДНР разозлил воздушный “сюрприз” от украинцев: фото и видео

Во вторник, 21 июля, в небе над Донбассом патриоты запустили флаг Украины, привязанный к желто-голубым воздушным шарам.

Об этом в Facebook написал пользователь Влад Иванов, добавив яркие кадры.

Как видно на фото и видео, флаг высоко поднялся над землей и полетел в направлении Донецка.

Автор публикации сообщил, что оккупанты 20 минут пытались расстрелять украинский флаг в небе из стрелкового оружия.

“Мы от места запуска уже этого не слышали и с надеждой, что флаг пролетит над Донецком и полетит дальше поехали домой“, – написал он.

Как сообщал “источник”, во вторник, 21 июля, боевики из гранатометов обстреляли бойцов ВСУ в районе Павлополя, ранения получили двое бойцов, один из них умер в больнице от полученных осколочных ранений.

Также сообщалось, что в мае украинские бойцы отправили на оккупированную территорию так называемой ДНР очередную партию листовок для пророссийских боевиков.